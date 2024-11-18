İsrail suikastında öldürülen Hizbullah'ın medya sorumlusu: Muhammed Afif - Son Dakika
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İsrail suikastında öldürülen Hizbullah'ın medya sorumlusu: Muhammed Afif

Hizbullah'ın medya sorumlusu ve sözcüsü Muhammed Afif, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Ras en-Naba bölgesindeki Baas Partisi merkezine düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürüldü.

18.11.2024 11:49
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Hizbullah'ın medya sorumlusu ve sözcüsü Muhammed Afif, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Ras en-Naba bölgesindeki Baas Partisi merkezine düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, Afif'in Beyrut'taki saldırıda öldürüldüğünü duyururken Hizbullah da Afif için taziye mesajı yayımladı.

Bu saldırı İsrail'in, Hizbullah'ın askeri liderlerinden siyasi ve medya sorumlularına yönelik yeni bir suikast stratejisine geçtiğini gösteriyor.

Hizbullah'ın önemli figürlerinden Afif, ölen Şii din adamı Şeyh Afif en-Nebulsi'nin oğludur.

Afif'in adı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinden sonra daha çok öne çıktı. Afif, Nasrallah'ın ardından Hizbullah ile halk arasındaki neredeyse tek bağlantı noktası haline geldi.

Afif, bu süreçte birçok basın toplantısı düzenledi. Bunlardan sonuncusunu, 11 Kasım'da Hizbullah'ın "Şehitler Günü" etkinliği münasebetiyle gerçekleştirdi.

Afif, 1982'de Hizbullah'ın kurucuları arasında yer aldı. 2004 yılında Hizbullah'ın "El-Menar" televizyon kanalında haber ve siyasi programlar müdürü oldu.

2006 yılında İsrail ile 33 gün süren "Temmuz Savaşı" sırasında Hizbullah'ın medya çalışmalarını yöneten Afif, 4 yıl sonra partinin siyasi konseyine üye oldu ve Nasrallah'ın danışmanlığına getirildi.

Afif, 2014'ten itibaren Hizbullah'ın medya sorumlusu olarak görev yaptı ve suikasta uğradığı güne kadar bu pozisyonda kaldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Beysariye kasabasında doğan Afif, İsrail'in 1992'de suikast düzenlediği ve yerine Nasrallah'ın geçtiği Hizbullah'ın eski genel sekreteri Abbas el- Musevi'nin yakın dostuydu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 481 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 896'sı kadın ve çocuk, 210'u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481 kişi öldü, 14 bin 786 kişi yaralandı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, beyrut, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail suikastında öldürülen Hizbullah'ın medya sorumlusu: Muhammed Afif - Son Dakika

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