İsrail, Suriye'de Askeri Karakolları İmha Etti - Son Dakika
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İsrail, Suriye'de Askeri Karakolları İmha Etti

06.07.2025 20:34
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İsrail ordusu, Suriye'de devrik Baas rejimine ait karakolları tehdit gerekçesiyle bombaladı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde devrik Baas rejimine ait bazı askeri karakolları tehdit oluşturduğu gerekçesiyle imha ettiğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Hermon (Şeyh) Dağı ötesinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Suriye'de devrik Baas rejimine ait bazı askeri karakolların imha edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu karakolların Şeyh Dağı zirvesi yakınlarında bulunduğu ve bu bakımdan İsrail ordusuna tehdit oluşturduğu iddia edildi.

İsrail ordusu bölgede saldırılarını devam ettireceği tehdidinde bulundu.

İsrail basını, Şam ile Tel Aviv arasında "normalleşme" sürecinin başlatılması için müzakereler yürütüldüğünü iddia etmişti.

Bu müzakerelerde Suriye'nin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve bir daha ülkede saldırı düzenlememesini talep ettiği, İsrail'in ise sözde tehdit durumunda saldırı düzenleme özgürlüğünde ısrar ettiği ileri sürülmüştü.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde rejim döneminden kalma askeri noktalara da hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Suriye'de Askeri Karakolları İmha Etti - Son Dakika

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