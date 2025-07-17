İsrail Suriye\'de Hava Saldırıları Düzenledi

ŞAM, 17 Temmuz (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları çarşamba günü Suriye'nin güneyindeki hava saldırılarını yoğunlaştırarak başkent Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahı ile cumhurbaşkanlığı sarayı bölgesini hedef aldı.

Suriyeli sağlık yetkilileri, başkent merkezinde düzenlenen en az beş ayrı hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.