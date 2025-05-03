İsrail Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - İsrail ordusu, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, Suriye'ye başlatılan yeni hava saldırısı dalgasında askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, dün gece İsrail savaş uçakları, Şam kırsalındaki Harasta çevresine 10 hava saldırısı düzenledi. Suriye devlet medyası dört kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'deki bir askeri tesise, uçaksavar silahlarına ve karadan havaya füze altyapısına savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "IDF, İsrail Devleti vatandaşlarını korumak için gerekli eylemleri sürdürmeye devam edecektir" denildi.

SOHR, dün geceki saldırıların büyük maddi hasara yol açtığını ancak henüz can kaybı bildirilmediğini aktardı. Saldırılar özellikle Şam ve çevresinde yoğunlaşırken başkentin Harasta semti ve çevresi, Harasta Askeri Hastanesi yakınındaki 41'inci Tümen karargahı, Tişrin Askeri Hastanesi çevresi ve Kasyun Dağı'ndaki askeri hedefler vuruldu.

SOHR, İsrail'in dün gece Hama kırsalında da bir saldırı gerçekleştirdiğini, hava saldırılarının sayısının 10'a ulaştığını bildirdi. Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA, dün İsrail'in Süveyda'nın güneybatısındaki Kanaker köyüne düzenlediği hava saldırısında dört sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

2025 başından bu yana İsrail saldırıların 33 kişi öldü

SOHR'un bu sabah paylaştığı verilere göre; 2025 yılı başından bu yana İsrail, Suriye topraklarını 52 kez hedef aldı. Bunların 44'ü hava saldırısı, 8'i kara saldırısıydı. Bu saldırılarda toplamda 79 hedef, silah ve mühimmat depoları, karargahlar, merkezler ve askeri araçlar vuruldu. Saldırılarda en az 33 kişi hayatını kaybetti.

İsrail dün sabahŞam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarını bombalamıştı

İsrail, dün sabah Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanındaki bir bölgeyi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada saldırının Dürzi topluluğunu koruma amacı taşıdığını söyledi ve Dürzileri koruma sözü verdi.

İsrail, Dürzi silahlı gruplar ile Şam'a bağlı güçler arasındaki çatışmalar bağlamında ilk kez çarşamba günü Şam'ın güneyine yönelik hava saldırıları düzenledi.

Körfez'deki Arap ülkeleri İsrail'in saldırısını kınadı, BM "Suriye'nin egemenliğinin ihlali" olarak niteledi

İsrail'in Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanındaki saldırı Katar ve Suudi Arabistan tarafından şiddetle kınandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı da kınayarak, bunların "tehlikeli bir tırmanma" olduğunu ve ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de İsrail bombardımanını kınayarak bunun "Suriye'nin egemenliğinin ihlali" olduğunu söyledi. Guterres, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail'e bu tür saldırıları durdurma ve Suriye'nin "birliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına" saygı duyma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Suriye Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu da şiddet dalgasının Suriye'nin "kırılgan" barış yolunu tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Bu hafta Dürziler ve Şam arasındaki çatışmalarda 109 kişi öldü

SOHR göre, bu hafta Şam'ın güney eteklerinde yer alan Eşrefiyet Sahneya kasabasında, nüfus çoğunluğu Dürzi olan Ceramana banliyösünde ve Süveyda vilayetinde en az 109 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in kuzeyinde yaşayan Dürziler son günlerde onlarca kişinin hayatını kaybettiği mezhepsel çatışmalar nedeniyle İsrail hükümetinin Suriye'deki Dürzi topluluğuna destek vermesini talep etmek amacıyla İsrail'de protesto eylemleri düzenledi.

Hafta başında Şam'a bağlı güçler ve Dürzi topluluğundan silahlı gruplar arasında sosyal medyada yayılan kışkırtıcı içerikler nedeniyle mezhepsel çatışmalar başlamıştı.

Önceki gün Suriye hükümeti ise Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere güvenlik güçlerini sevk ettiğini duyurdu ve çatışmaları kışkırttığını ileri sürdüğü "kanun dışı gruplarla" mücadele ettiklerini bildirdi.