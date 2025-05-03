İsrail Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin çeşitli bölgelerine 20'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

03.05.2025 20:14
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- İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

ŞAM - İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin farklı bölgelerine 20'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail ordusu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarını hedef almasına tepkiler sürerken, İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu. Suriye basınında yer alan haberlere göre; İsrail savaş uçakları Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire kentlerine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Suriye'nin hedef alındığı doğrulanarak, "Savaş uçaklarımız Suriye'deki bir askeri tesise, uçaksavar sistemlerine ve karadan havaya füze altyapısına saldırı düzenledi" denildi. Açıklamada, "IDF, İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Can kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmeyen saldırılar, amatör kameralara da yansıdı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

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