İsrail Tahran'a Hava Saldırısı Başlattı

TEL ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı planını 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasının ardından, İsrail ordusu Tahran'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'a yeni dalga hava saldırısı başlatıldığı bildirildi.

Saldırının, Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Trump, ABD'nin Tahran yönetimiyle son iki gündür " Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yürüttüklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, "derinlemesine, detaylı ve yapıcı" olarak nitelediği görüşmelerin başarısı üzerine Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini açıklamıştı.