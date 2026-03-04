İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Besic paramiliter gücü ve ülkenin iç güvenlik birimlerine ait hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İran yönetiminin ülke genelinde kontrolünü sürdürmek için kullandığı komuta merkezlerini hedef aldığı belirtildi. İsrail ordusu ayrıca operasyon kapsamında İran ordusuna bağlı lojistik tesislerin, füze rampalarının ve diğer askeri sistemlerin de vurulduğunu duyurdu.

Besic, İran Devrim Muhafızları bünyesinde faaliyet gösteren ve iç güvenlik noktasında önemli rol oynayan paramiliter bir güç olarak biliniyor. İsrail ordusu, Tahran'daki saldırıların İran'ın askeri ve güvenlik altyapısını zayıflatmayı amaçladığını ifade etti.