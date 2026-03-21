İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın balistik füze tesislerini hedef aldığı hava saldırısını açıkladı.

TEL İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran genelinde balistik füze bileşenlerinin üretiminin yapıldığı onlarca tesisin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun vurduğu hedefler arasında balistik füze bileşenleri üretiminin yapıldığı, İran Devrim Muhafıları Ordusu'na ait stratejik bir tesisin yanı sıra İran Savunma Bakanlığı'na ait füze yakıtı üretim tesisi, füze bileşenlerinin üretildiği bir fabrika ve depo yer aldı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran çevresinde bazı hava savunma sistemlerini imha ettiği öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:10
Tedesco’ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:55:27.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.