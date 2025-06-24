İsrail Tahran'a Saldırdı

İsrail'in Tahran'a düzenlediği son saldırıda kentteki 12 yerin hedef alındığı bildirildi.
İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Mutemediyan, "Tahran ilinde bu sabah 12 nokta düşman tarafından saldırıya uğradı." ifadesini kullandı.
İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında 120 binanın tamamen yıkıldığını aktaran Mutemediyan, 500 binanın ise hasar aldığını kaydetti.
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