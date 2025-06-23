İsrail\'den Tahran sakinlerine askeri bölgelerden "uzak durmaları" uyarısı

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ediyor.

TAHRANLILARA ASKERİ BÖLGELERDEN "UZAK DURMALARI" UYARISI

İsrail ordusu, Farsça yayınladığı mesajda, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları askeri bölgelerden "uzak durmaları" konusunda uyararak, "Güvenliğiniz için sizden silah üretim tesislerinden, askeri karargahlardan ve rejime bağlı güvenlik kurumlarından uzak durmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Ordu, Tahran bölgesindeki askeri hedeflere yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.