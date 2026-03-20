İsrail, Tahran'da Hava Saldırısı Düzenledi

TEL İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a pazartesi günü düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri komutanlarından İsmail Ahmedi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Besic Güçleri İstihbarat Komutanı olduğu belirtilen Ahmedi'nin hedef alındığı ileri sürüldü.

Pazartesi gecesi düzenlenen hava saldırısında Ahmedi'nin yardımcısı ve bir Besic istihbarat subayının da öldüğü savunuldu.