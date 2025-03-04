İsrail Tankları Gazze'de Bir Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Tankları Gazze'de Bir Filistinliyi Öldürdü

Beyt Hanun'da İsrail ordusu tanklar tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

04.03.2025 22:16
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İsrail ordusuna ait tankların, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasına sınırlı şekilde girerek açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ahmed Abdulaziz el-Mısri isimli Filistinli, Beyt Hanun kasabasına sınırlı şekilde giren İsrail ordusuna ait tanklardan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, dün ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından en az 900 kez ihlal edilerek yüzlerce Filistinlinin ölmesine ve yaralanmasına neden olduğunu bildirmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamasındaki esir takasları kapsamında İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir de teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Tankları Gazze'de Bir Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika

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