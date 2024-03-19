İsrail Tarım Bakanı, Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını açıkladı

İsrail Tarım Bakanı Avi Ditcher, ordunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacağını ve "başka bir seçenek olmadığını" ileri sürdü.
Ditcher, İsrail'deki bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına değindi.
Hamas'ın hava saldırılarıyla "yok edilemeyeceğini" söyleyen Ditcher, kara saldırılarına alternatifin sadece Hollywood filmlerinde mevcut olduğu yorumunda bulundu.
Ditcher, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı başlatacağını dile getirerek başka bir seçenek olmadığı iddiasına bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaklaşık bir ay aranın ardından ilk kez telefonda görüşmüştü.
Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını söylediği bildirilmişti.
Biden ile Netanyahu'nun Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin Amerikalı ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedilmişti.
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