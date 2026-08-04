İsrail, Temmuz'da 630 Filistinli Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Temmuz'da 630 Filistinli Gözaltına Aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Temmuz ayında 630 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da temmuz ayında 630 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da giderek artan sistematik gözaltılara devam ediyor.

İsrail askerleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da geçen ay aralarında çocuk, kadın ve serbest bırakılan esirlerin olduğu 630 Filistinliyi gözaltına aldı.

Son sayılarla birlikte Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da gözaltı vakalarının sayısı 25 bini aştı.

Gözaltıların yanı sıra İsrail askerleri, evlere geç ya da çok erken saatler baskın düzenliyor, mülkleri tahrip ediyor, Filistinlileri saha sorgusuna tabi tutuyor.

İsrail askerleri gözaltına alınanların yakınlarını darp ve tehdit ediyor; aile bireylerini alıkoyuyor, para ve eşyalarını çalışıyor.

Açıklamaya göre tüm bunların yanı sıra sahada infazlar gerçekleştiriliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un Tel beldesine saldırıları

Nablus'un Tel beldesi, temmuz ayında İsrail saldırı ve ihlallerinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri oldu.

İsrail askerleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle eş zamanlı beldede geniş çaplı baskın ve gözaltının yanı sıra bölge sakinlerini açık alanda sorguya maruz bıraktı.

Tel beldesinde, Filistinlilere saldıran İsrailliler, evleri ve mülkleri tahrip etti.

Özellikle yasa dışı yerleşim birimleri ve kaçak yerleşimlerin hedefindeki Filistin köy ve beldelerinde, İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Filistinliler aleyhindeki sistematik ihlaller devam ediyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevi idaresinin esirler aleyhinde işlediği işkence, aç bırakma, tedaviden mahrum etme ve hücre hapsi gibi sistematik ihlallerini artırdığına dikkati çekti.

Ayrıca, ağır tutukluluk koşulları nedeniyle hastalık ve salgınların yayılmaya devam ettiği; tutukluların en temel haklarından yoksun bırakılmasının ise hayatlarını her gün tehdit eden riskleri daha da artırdığı vurgulandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Temmuz'da 630 Filistinli Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:55:55. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Temmuz'da 630 Filistinli Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.