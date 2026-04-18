İsrail, Trump'ın Bombalama Yasağına Şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Trump'ın Bombalama Yasağına Şaşırdı

18.04.2026 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın Lübnan'a bombalama yasağı açıklaması İsrail'de şaşkınlık yarattı. Ateşkes süreci sürüyor.

İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı yönündeki açıklamasının şaşkınlığı içinde olduğu belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin ismini vermediği bir kaynaktan verdiği haberde, Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'in Lübnan'ı bombalamasına artık izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarının İsrail'i şaşırttığı ifade edildi.

İsrail'deki genel kanının, "İran'la tekrar savaşa girme olasılığının, bir anlaşmaya varma olasılığından daha düşük olduğu" yönünde olduğu aktarıldı.

Trump'ın açıklamalarının, Lübnan'da savaşın yeniden başlamayacağı anlamına geldiği aktarıldı.

Trump'ın İran'la anlaşma sürecini hızlandırmaya, Lübnan ile İsrail arasında da yakınlaşma sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin İsrail'e, Suriye ile müzakerelerin başlaması konusunda da baskı uyguladığı bilgisi verildi.

Öte yandan, Axios haber sitesinin ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in Washington yönetiminden Trump'ın söz konusu paylaşımıyla ilgili açıklama istediği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve danışmanlarının, Trump'ın paylaşımına şaşırdığı dile getirildi ve bu paylaşımın, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla çeliştiği öne sürüldü.

Trump dün, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle dün 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Trump'ın Bombalama Yasağına Şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:53:04. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, Trump'ın Bombalama Yasağına Şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.