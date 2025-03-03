İsrail, Tulkerim'de Baskınlar Düzenledi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırıları yoğunlaştıran İsrail ordusunun Tulkerim kenti ile mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 3 Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, gece yarısından sonra Tulkerim ile kentteki Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına takviye güçler gönderdi.

Nur Şems Kampı'ndaki Cebel Nasr bölgesinde silah ve patlama sesleri duyuldu.

İki kampı birbirine bağlayan Nablus Caddesi'nde konuşlanmaya devam eden İsrail askerleri, caddede Tulkerim Kampı'nın karşısında yer alan binalara el koydu ve askeri kışlaya dönüştürdü.

Bölgede konuşlandırılan İsrail ordusuna ait araç ve buldozerlerin trafiği engellediği, İsrail askerlerinin Filistinli bölge sakinlerinin üstünü aradığı ve gözaltına aldığı aktarıldı.

Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında uyguladığı kuşatmayı sürdüren İsrail güçleri, kamplara giriş çıkışları engellemeye devam ediyor.

İsrail askerleri ayrıca Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi, mülkleri ve eşyaları tahrip etti; ev sahiplerini mermi ve ses bombasıyla korkutarak zorla yerlerinden etmeye çalıştı.

Nur Şems Kampı sakinlerine evlerini tahliye etmesi söylendi

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Nur Şems Kampı'ndaki okul mahallesinin arkasındaki bölge başta olmak üzere çok sayıda Filistinli aileye sabaha kadar evlerini boşaltmalarını söyledi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait buldozerler, yol açma bahanesiyle Nur Şems Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam etti.

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesinin verilerine göre, İsrail'in yaklaşık 13 bin 500 nüfuslu kampta evlerini terk etmeye zorladığı Filistinlilerin sayısı 9 bine yaklaştı.

Menşiyye, Cebeli, Nasr, Salihin, Meslah, Vadi Kalansuva başta olmak üzere kamptaki bazı mahalleler boşaltıldı. Yerlerinden zorla edilen Filistinliler, barınma merkezlerine; kent, banliyö ve köylerdeki yakınlarının yanına gitmek zorunda kaldı.

Tulkerim'de 3 Filistinli gözaltına alındı, 1 Filistinli yaralandı

İsrail ordusuna ait yaya birlikler Tulkerim Mülteci Kampı'nda konuşlandı.

Ebu Ful ve Matar başta olmak üzere kampın sokaklarında dolanan İsrail askerleri, hala evlerinden çıkmayan Filistinlileri korkutmak için ateş açtı. Bölgeden patlama sesleri de duyuldu.

İsrail ordusu ayrıca Tulkerim kentinin kuzeyindeki Şuveyka Mahallesine baskın düzenledi.

Çok sayıda evi basan İsrail askerleri, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kentin batısındaki Murabitin Camiisi yakınlarında seyir halindeki Filistinli Amr Avde, İsrail ordusuna ait aracın kasıtlı şekilde çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Filistinli tedavi için hastaneye nakledildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.