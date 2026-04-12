İsrail, Tulkerim Kampı'ndaki Laboratuvarı Vurdu - Son Dakika
İsrail, Tulkerim Kampı'ndaki Laboratuvarı Vurdu

12.04.2026 16:45
İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda patlayıcı üretildiği iddiasıyla bir bina bombaladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bir binanın içinde "patlayıcı üretilen bir laboratuvar" olduğu iddiasıyla hava uçurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, iki gün önce Tulkerim Mülteci Kampı'nda "patlayıcı hazırlamak için kullanıldığı iddia edilen bir laboratuvarın" tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu laboratuvarda "el yapımı patlayıcıların hazırlanmasında kullanılan çeşitli silah ve malzemelerin" bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu ayrıca, binanın yerle bir edildiği yıkıma ilişkin görüntüleri paylaştı.

Filistinlilere ait binanın iki gün önce havaya uçurulduğu bilgisi verildi.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Tulkerim kenti ve banliyölerinin tamamında büyük bir patlama sesi duyduklarını, kamp içerisindeki patlama noktasından yoğun dumanların yükseldiğini belirtti.

Patlamanın, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Balavne Mahallesi'nde meydana geldiğini ve bir binanın hedef aldığını belirten görgü tanıkları, kampın kuşatma altında bulunması ve giriş çıkışların kısıtlanması nedeniyle hasarın boyutunun henüz bilinmediğini ifade etti.

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nı 400 günü aşkın süredir kuşatma altında tutmaya devam ediyor. Bu süreçte Filistinlilerin zorla çıkarıldıkları evlerine dönmeleri engellenirken, bazı evlere el konularak askeri karargah ve keskin nişancı noktalarına dönüştürüldü. İsrail güçleri evlerine dönmek isteyen kamp sakinlerini gerçek mermiyle hedef alıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Tulkerim Kampı'ndaki Laboratuvarı Vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, Tulkerim Kampı'ndaki Laboratuvarı Vurdu - Son Dakika
