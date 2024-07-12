İsrail Uçağı Gazze'deki Eve Saldırdı: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait bir uçağın, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Ard el- Müftü bölgesinde bir evi bombaladığını belirtti.

Saldırıda biri bebek 3 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden kaynaklar, yaralıların, kamptaki El-Avde Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Kaynaklar, hastaneye kaldırılanlar arasında ağır yaralı bir bebeğin de bulunduğunu dile getirdi.