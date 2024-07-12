İsrail Uçağı Gazze'deki Eve Saldırdı: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Uçağı Gazze'deki Eve Saldırdı: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucunda ağır yaralanan bir bebek de hastaneye kaldırıldı.

12.07.2024 05:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait bir uçağın, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Ard el- Müftü bölgesinde bir evi bombaladığını belirtti.

Saldırıda biri bebek 3 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden kaynaklar, yaralıların, kamptaki El-Avde Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Kaynaklar, hastaneye kaldırılanlar arasında ağır yaralı bir bebeğin de bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Bebek, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Uçağı Gazze'deki Eve Saldırdı: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
01:13 Biden’dan tarihe geçecek gaf Zelenskiy’i çağırırken ’’Başkan Putin’’ diye seslendi Biden'dan tarihe geçecek gaf! Zelenskiy'i çağırırken ''Başkan Putin'' diye seslendi
00:48 Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP’den ilk yorum Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP'den ilk yorum
22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
22:43 ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararı Rusya’yı rahatsız etti: Soğuk Savaş’a doğru emin adımlarla ilerliyoruz ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
21:58 ’’Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi’’ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama ''Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi'' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
21:21 Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
20:10 Konya’da şüpheli ölümler Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi Konya'da şüpheli ölümler! Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi
20:09 Diyarbakır’da çaya giren amca çocukları boğularak can verdi Diyarbakır'da çaya giren amca çocukları boğularak can verdi
19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 05:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Uçağı Gazze'deki Eve Saldırdı: 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement