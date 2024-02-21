İsrail Uçaklarından Kaynaklanan Sonik Patlama Lübnan'da Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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İsrail Uçaklarından Kaynaklanan Sonik Patlama Lübnan'da Paniğe Yol Açtı

İsrail Uçaklarından Kaynaklanan Sonik Patlama Lübnan\'da Paniğe Yol Açtı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde neden olduğu sonik patlama, özellikle okuldaki çocuklar olmak üzere vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Patlama sesi nedeniyle bir okulda bulunan öğrenciler panik halinde ağlamaya başladı ve öğretmenleri tarafından sakinleştirildi. Bu olayın yanı sıra, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda bir anne ve kızının öldüğü bildirildi. Çatışmalarda toplamda 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 1 asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

21.02.2024 16:11
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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde neden olduğu "sonik patlama" başta okuldaki çocuklar olmak üzere vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Lübnan medyasında yer alan görüntülere göre, Nebatiye vilayetine bağlı Zibdin beldesinde İsrail uçukları, ses duvarını aşarak sonik patlama yaptı.

Patlama sesi nedeniyle beldedeki bir okulda bulunan öğrencilerin panik halde ağlamaya başladığı ve öğretmenleri tarafından yatıştırıldıkları görüldü.

Sınıfta yüksek ses nedeniyle kulaklarını elleriyle kapatan öğrenciler şaşkınlık ve korkuyla beklerken, patlamanın vatandaşlarda da paniğe neden olduğu aktarıldı.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesine düzenlediği saldırıda, anne ve kızı ölmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Uçaklarından Kaynaklanan Sonik Patlama Lübnan'da Paniğe Yol Açtı - Son Dakika

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