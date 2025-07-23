İsrail, Ukrayna'ya Destek İfadeleriyle Ziyaret Gerçekleştirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de İsrail'in Ukrayna halkını desteklediğini belirterek " Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını kınadığını" söyledi.

zSaar, Ukrayna'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna ile İsrail arasında özel bir bağ olduğunu ve ülkede geniş bir Yahudi toplumunun bulunduğunu ileri süren Saar, Sybiha ile yaptığı toplantıda iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortaklığı güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını belirtti.

Saar, Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşa işaret ederek "Ağır saldırılara maruz kaldınız. Birçok vatandaşınız öldürüldü ve yaralandı. Bu nedenle, şu anda Kiev'e gelmem benim için önemliydi. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını kınıyoruz." diyen Saar, Ukrayna'ya jeneratör, gıda ve kışlık ekipman desteği sağladıklarını ve içme suyu sistemleri sağlanması için de talimat verdiğini, savaşın başında yaralanan Ukraynalıları tedavi için İsrail'e getirdiklerini belirtti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını da gündeme getiren Saar, bakanlığının Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile "İran tehdidi konusunda stratejik bir diyalog kurma kararı aldıklarını" duyurdu.

Saar, İsrail'in İran'a saldırılarının Ukrayna'nın güvenliğine de katkıda bulunduğunu iddia etti ve Sybiha'ya İran'ı kınadıkları ve İsrail'in saldırılarını destekledikleri için teşekkür etti.