İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan topraklarından gerçekleştirilen roket saldırısını "İsrail'e karşı bir savaş" olarak nitelendirdi.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırılarına ilişkin X hesabından açıklama yapan Ben Gvir, "Bunlar damlama değil. Bu bir savaştır. Kuzeyde de bu anlayıştan çıkma zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine düzenlenen roket saldırısında bir İsrailli ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da Lübnan'dan Netua, Manara ve kuzeydeki bir askeri üsse bir dizi roket atıldığını, ordunun atışların yapıldığı noktaları misilleme ateşine tuttuğu kaydedilmişti.
Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.
Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.
Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı: Lübnan'daki Roket Saldırıları İsrail'e Karşı Bir Savaş - Son Dakika
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