İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya giriş yasağına çaba gösterdiği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya giriş yasağına çaba gösterdiği iddia edildi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı\'nın Mescid-i Aksa\'ya giriş yasağına çaba gösterdiği iddia edildi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması kararı için çaba gösterdiği iddia edildi. Ben-Gvir'in 70 yaşın altındaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerinin de yasaklanmasını savunduğu belirtildi. Bu eylemler, ABD başta olmak üzere pek çok ülke tarafından kınanmıştı.

16.02.2024 23:45  Güncelleme: 23:46
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması kararı için çaba gösterdiği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonundaki haberinde, zaman zaman Harem-i Şerif'e baskınlar düzenleyerek tansiyonun yükselmesine neden olan Ben-Gvir'in, bu yıl ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması kararı için bastırdığı öne sürüldü.

Ben-Gvir'in 70 yaşın altındaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerinin de yasaklanmasını savunduğu belirtildi.

Öte yandan aşırı sağcı Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı olduktan sonra Mescid-i Aksa'ya 3 kez baskın düzenlemiş ancak aşırı sağcı bakanın bu eylemleri, ABD başta olmak üzere pek çok ülke tarafından kınanmıştı.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ramazanda Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın idaresinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e verilmesinin bölgeyi ateşe atacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya giriş yasağına çaba gösterdiği iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya giriş yasağına çaba gösterdiği iddia edildi - Son Dakika
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