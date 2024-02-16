İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı\'nın Mescid-i Aksa\'ya giriş yasağına çaba gösterdiği iddia edildi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması kararı için çaba gösterdiği iddia edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonundaki haberinde, zaman zaman Harem-i Şerif'e baskınlar düzenleyerek tansiyonun yükselmesine neden olan Ben-Gvir'in, bu yıl ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması kararı için bastırdığı öne sürüldü.
Ben-Gvir'in 70 yaşın altındaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerinin de yasaklanmasını savunduğu belirtildi.
Öte yandan aşırı sağcı Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı olduktan sonra Mescid-i Aksa'ya 3 kez baskın düzenlemiş ancak aşırı sağcı bakanın bu eylemleri, ABD başta olmak üzere pek çok ülke tarafından kınanmıştı.
Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ramazanda Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın idaresinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e verilmesinin bölgeyi ateşe atacağını belirtmişti.
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