İsrail, uluslararası uyarıları dikkate almadan Gazze\'ye saldırılarını artırıyor

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Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in son 24 saate uluslararası uyarıları dikkate almadan gerilimi tırmandırdığını ve çeşitli bölgelere saldırılarılar düzenlediğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ordusu tüm uluslararası çağrıları görmezden geliyor ve Gazze Şeridi'nin çeşitli vilayetlerinde saldırılarını artırıyor." ifadesini kullandı.

Maruf, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinin İsrail ordusunun saldırılarının açık bir şekilde arttığına tanık olduğunu kaydetti.

Medya Ofisi Başkanı Maruf, İsrail ordusuna ait araçların, Han Yunus'tan geçerek Refah'ın doğusuna, Nusayrat ve El-Magrafa'nın kuzeyindeki bölgelere, Gazze Şehri'ndeki Ez-Zaytun mahallesine ve ayrıca Beyt Lahiya ile Beyt Hanun şehirlerinin kuzey eteklerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Maruf, saldırılardaki bu artışın, İsrail yönetiminin Refah'a yönelik saldırıların genişletilmesini onayladığına ilişkin haberlerin sızdığı ve tüm dünya ülkelerinin Refah'ta herhangi bir saldırı başlatmanın tehlikesine ve bunun Gazze Şeridi'nde insani felakete neden olabileceğine ilişkin uyarılarda bulunduğu bir zamanda gerçekleştiğini kaydetti.

İsrail'in tüm bu seslere aldırış etmeden bütün uyarıları görmezden geldiğini ve saldırılarını Gazze Şeridi'ndeki tüm valilikleri kapsayacak şekilde genişlettiğini vurgulayan Maruf, İsrail'in ayrıca Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğünü aktardı.

İsrail'in suç işlemeyi sürdürmesi, çeşitli bölgelere yönelik saldırıları tehlikeli şekilde artırması, meskun evlere yönelik saldırılarını artırması ve hizmet tesisleri ile kamu tesislerini tahrip etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunan Maruf, acil müdahale edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin saldırıyı durduracak ve insanlar için gerekli yardım ve ihtiyaçların girişini sağlayacak bir karar alması çağrısında bulundu.