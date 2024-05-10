İsrail, uluslararası uyarıları dikkate almadan Gazze'ye saldırılarını artırıyor - Son Dakika
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İsrail, uluslararası uyarıları dikkate almadan Gazze'ye saldırılarını artırıyor

İsrail, uluslararası uyarıları dikkate almadan Gazze\'ye saldırılarını artırıyor

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in son 24 saat içinde uluslararası uyarıları görmezden gelerek Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere saldırılarını artırdığını duyurdu. İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırıları genişletmesi ve uluslararası toplumun uyarılarına rağmen saldırılarına devam etmesi endişe yaratmaktadır. Gazze'deki hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil müdahale etmesi ve saldırıları durduracak bir karar alması çağrısında bulunmaktadır.

10.05.2024 22:39
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Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in son 24 saate uluslararası uyarıları dikkate almadan gerilimi tırmandırdığını ve çeşitli bölgelere saldırılarılar düzenlediğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ordusu tüm uluslararası çağrıları görmezden geliyor ve Gazze Şeridi'nin çeşitli vilayetlerinde saldırılarını artırıyor." ifadesini kullandı.

Maruf, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinin İsrail ordusunun saldırılarının açık bir şekilde arttığına tanık olduğunu kaydetti.

Medya Ofisi Başkanı Maruf, İsrail ordusuna ait araçların, Han Yunus'tan geçerek Refah'ın doğusuna, Nusayrat ve El-Magrafa'nın kuzeyindeki bölgelere, Gazze Şehri'ndeki Ez-Zaytun mahallesine ve ayrıca Beyt Lahiya ile Beyt Hanun şehirlerinin kuzey eteklerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Maruf, saldırılardaki bu artışın, İsrail yönetiminin Refah'a yönelik saldırıların genişletilmesini onayladığına ilişkin haberlerin sızdığı ve tüm dünya ülkelerinin Refah'ta herhangi bir saldırı başlatmanın tehlikesine ve bunun Gazze Şeridi'nde insani felakete neden olabileceğine ilişkin uyarılarda bulunduğu bir zamanda gerçekleştiğini kaydetti.

İsrail'in tüm bu seslere aldırış etmeden bütün uyarıları görmezden geldiğini ve saldırılarını Gazze Şeridi'ndeki tüm valilikleri kapsayacak şekilde genişlettiğini vurgulayan Maruf, İsrail'in ayrıca Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğünü aktardı.

İsrail'in suç işlemeyi sürdürmesi, çeşitli bölgelere yönelik saldırıları tehlikeli şekilde artırması, meskun evlere yönelik saldırılarını artırması ve hizmet tesisleri ile kamu tesislerini tahrip etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunan Maruf, acil müdahale edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin saldırıyı durduracak ve insanlar için gerekli yardım ve ihtiyaçların girişini sağlayacak bir karar alması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, uluslararası uyarıları dikkate almadan Gazze'ye saldırılarını artırıyor - Son Dakika

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