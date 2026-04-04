Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail askerlerinin dün Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki ana karargahta bulunan güvenlik kameralarını tahrip ettiğini bildirdi.
UNIFIL Sözcüsü Kandice Ardiel, İsrail askerlerinin dün Nakura'daki ana karargahın Minghy Caddesi'ne bakan tüm kameralarını tahrip ettiğini açıkladı.
Ardiel, söz konusu kameraların yalnızca karargahın çevresini görüntüleyecek şekilde konumlandırıldığını ve karargahtaki personelin güvenliğini sağlama amacı taşıdığını belirtti.
UNIFIL'in bu duruma ilişkin İsrail ordusuna ciddi endişelerini ilettiğini aktaran Ardiel, söz konusu eylemler nedeniyle resmi protestoda bulunulacaklarını ifade etti.
Ardiel ayrıca, İsrail'e BM personelinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü ile BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme sorumluluğunun hatırlatıldığını kaydetti.
UNIFIL askerleri, İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın güneyinde görev yürütüyor. Öte yandan 19 ve 20 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde düzenlenen iki saldırıda 3 UNIFIL askeri ölmüştü.
Son Dakika › Güncel › İsrail, UNIFIL Kameralarını Tahrip Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?