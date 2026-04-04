İsrail, UNIFIL Kameralarını Tahrip Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

04.04.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNIFIL, İsrail askerlerinin Lübnan'daki karargahının güvenlik kameralarını tahrip ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail askerlerinin dün Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki ana karargahta bulunan güvenlik kameralarını tahrip ettiğini bildirdi.

UNIFIL Sözcüsü Kandice Ardiel, İsrail askerlerinin dün Nakura'daki ana karargahın Minghy Caddesi'ne bakan tüm kameralarını tahrip ettiğini açıkladı.

Ardiel, söz konusu kameraların yalnızca karargahın çevresini görüntüleyecek şekilde konumlandırıldığını ve karargahtaki personelin güvenliğini sağlama amacı taşıdığını belirtti.

UNIFIL'in bu duruma ilişkin İsrail ordusuna ciddi endişelerini ilettiğini aktaran Ardiel, söz konusu eylemler nedeniyle resmi protestoda bulunulacaklarını ifade etti.

Ardiel ayrıca, İsrail'e BM personelinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü ile BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı gösterme sorumluluğunun hatırlatıldığını kaydetti.

UNIFIL askerleri, İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın güneyinde görev yürütüyor. Öte yandan 19 ve 20 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde düzenlenen iki saldırıda 3 UNIFIL askeri ölmüştü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:09:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.