İsrail, UNRWA'ya ait okula ABD yapımı silahlarla saldırdı - Son Dakika
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İsrail, UNRWA'ya ait okula ABD yapımı silahlarla saldırdı

İsrail, UNRWA\'ya ait okula ABD yapımı silahlarla saldırdı

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı silahlar kullanıldığı ortaya çıktı. İsrail ordusunun Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda en az 2 adet GBU-39 küçük çaplı bomba kullanıldığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta Refah'ta gerçekleşen saldırıda da ABD yapımı bombaların kullanıldığı bildirilmişti. Saldırı sonucunda 14'ü çocuk, 9'u kadın olmak üzere 40 kişi hayatını kaybetmişti.

06.06.2024 20:47
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İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı silahları kullandığı bildirildi.

Amerikan CNN televizyonu, İsrail ordusunun Gazze'deki okula düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüler üzerinden yaptığı analizi yayımladı.

Buna göre, İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı en az 2 adet GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığı kaydedildi.

Geçen hafta İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırısında da ABD yapımı bombaların kullanıldığı bildirilmiş, ABD yönetimi ise bunu teyit edemeyeceğini belirtmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, UNRWA'ya ait okula ABD yapımı silahlarla saldırdı - Son Dakika

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