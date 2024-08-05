Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı - Son Dakika
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Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

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Hamas lideri Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesi sonrasında İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı hava yolu şirketlerinin seferlerini de etkiledi. Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını durdururken yaşanan gelişme nedeniyle 150 bin İsraillinin ülke dışında mahsur kaldığı öğrenildi.

05.08.2024 03:22
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İsrail Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 150 bin İsraillinin, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülke dışında mahsur kaldığını iddia etti.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN SEFERLERİ ETKİLENDİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.

Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

DEVLET TELEVİZYONU RAKAMI 4 BİN OLARAK DUYURDU

Kanal 12 televizyonunun internet sitesindeki açıklamada, birçok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülkeye dönemediği ileri sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilmişti.

15 ŞİRKET UÇUŞLARINI DURDURDU

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.

Misilleme korkusu! Orta Doğu\'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Gökdeniz: mahsur kalan 4 bin kisinin açlıktan ölmesi dileğiyle 102 17 Yanıtla
  • Beqq: Ülkemizde misafir edelim, en azından bunlar medeni insanlar, değer katarlar bize. 7 58 Yanıtla
    serdar gür: Gazze'de gördük medenii insanları. Kendileri dışında kimsenin böcek kadar değeri yok 38 2 mustafa aykanat: Al evinde besle 21 1
  • mustafa aykanat: Son dakika! derdi senimi gerdi. 36 15 Yanıtla
  • Nejat Genc: betering 44 6 Yanıtla
  • Ankara null: daha cok savas olacak millet rezillige alissa iyi olur 15 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı - Son Dakika
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