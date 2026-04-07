İsrail ve ABD'den İran'a Hava Saldırı Hazırlığı

İsrail ile ABD ordularının İran'da sivil altyapıya yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yaptığı ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran ile ABD arasında bir ateşkes anlaşmasına varılması ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi.

Bir anlaşmaya varılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği sürenin dolmaya yaklaştığına değinilen haberde, Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasındaki siyasi koordinasyona eşzamanlı olarak iki ülkenin hava kuvvetlerinin İran'ın sivil altyapısına yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun hazırlıklarını İran'a hava saldırılarının en az 3 hafta daha sürmesi senaryosuna göre yaptığı öne sürüldü.

Kanal 13'e konuşan İsrailli üst düzey askeri yetkili ise "İranlılar zayıflık göstermiyor. Onlara verilecek ekonomik zarar çok büyük olacak. Savaşın devam etmesi rejimi büyük ölçüde zayıflatacak." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimiyle bir anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak İran'ın sivil altyapısını çökertmekle tehdit etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.