İsrail ve ABD'den İran'a Hava Saldırı Hazırlığı

07.04.2026 01:32
İsrail ile ABD ordularının İran'da sivil altyapıya yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yaptığı ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran ile ABD arasında bir ateşkes anlaşmasına varılması ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi.

Bir anlaşmaya varılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği sürenin dolmaya yaklaştığına değinilen haberde, Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasındaki siyasi koordinasyona eşzamanlı olarak iki ülkenin hava kuvvetlerinin İran'ın sivil altyapısına yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun hazırlıklarını İran'a hava saldırılarının en az 3 hafta daha sürmesi senaryosuna göre yaptığı öne sürüldü.

Kanal 13'e konuşan İsrailli üst düzey askeri yetkili ise "İranlılar zayıflık göstermiyor. Onlara verilecek ekonomik zarar çok büyük olacak. Savaşın devam etmesi rejimi büyük ölçüde zayıflatacak." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimiyle bir anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak İran'ın sivil altyapısını çökertmekle tehdit etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

02:04
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
