İsrail ve ABD, İran'da 1000'den Fazla Silah Tesisi Vurdu
İsrail ve ABD, İran'da 1000'den Fazla Silah Tesisi Vurdu

27.03.2026 02:06
İsrail ordusu, İran'daki 1000'den fazla silah üretim tesisine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'da şu ana kadar 1000'den fazla silah üretimiyle ilgili tesisi vurduklarını öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin silah üretim tesislerine yönelik saldırıların yoğunlaştırıldığı ileri sürüldü.

Saldırıların 28 Şubat'ta başlamasından bu yana, Tahran yönetiminin silah üretim kapasitesini zayıflatmaya yönelik saldırıların sürdüğü iddia edilen açıklamada, bu kapsamda üretim, geliştirme ve araştırma kapasitesini zayıflatmak için bu alanda faaliyet gösteren tesislerin sistematik olarak hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin başta balistik füzeler, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, uydular, deniz silahları olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin üretimi ve araştırması konusunda kapsamlı bir ağ geliştirdiği ileri sürülerek, şimdiye kadar bu tesislerden 1000'den fazlasının hedef alındığı savunuldu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

