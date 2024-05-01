İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor - Son Dakika
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İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor

İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktaların çözümü için görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Mısır'ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan bir kaynak, ateşkes anlaşmasına varma çabalarının olumlu bir atmosferde sürdüğünü belirtti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve esir takası anlaşması teklifinin Hamas'a sunulduğu ve Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı açıklandı. İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise İsrail'in saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurdu. Gazze Şeridi'nde ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti, sağlık sistemi çökmek üzere ve yüzlerce kişi kayıp durumda.

01.05.2024 13:07
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Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas arasındaki ihtilaflı noktaların çözümü için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, "Ateşkes anlaşmasına varma çabaları, olumlu bir atmosferde devam ediyor." dedi.

Adı açıklanmayan kaynak, "İki taraf (İsrail ve Hamas) arasındaki bazı tartışmalı noktaları çözmek için Mısır'da ilgili tüm taraflarla istişareler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan'da Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere 22 Nisan'da Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor - Son Dakika

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