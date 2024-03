İsrail ve Hamas arasında esir takası müzakereleri başladı

New York'ta Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi töreni düzenlendi

New York'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türk Amerikan sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim okunması ve konuşmalarla gerçekleşti.