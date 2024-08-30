İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkes müzakerelerinde ilerleme sağlanamadı

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İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlanamadığı aktarıldı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, esir takası ve ateşkes müzakerelerine katılan İsrailli heyetin Doha'dan döndüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, Doha'daki müzakerelerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun olası bir mutabakat için öne sürdüğü şartlar konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.

Netanyahu, olası bir esir takası ve ateşkes mutabakatı için Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nunun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalin devam etmesi gibi şartlar getirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin İsrail askerlerinin Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam etmesini onayladığı bildirilmişti.