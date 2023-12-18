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İsrail ve Hamas Arasında Yeni Esir Takası Görüşmeleri - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Arasında Yeni Esir Takası Görüşmeleri

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve CIA Direktörü William Burns'ün bir araya gelerek İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı için görüşme yaptığı bildirildi. Görüşmenin Varşova'da gerçekleştiği ve daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail ve Hamas Arasında Yeni Esir Takası Görüşmeleri
18.12.2023 - 15:25,  Güncelleme: 15:27
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İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılması kapsamında yapılan görüşmenin Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni bir esir takası için Barnea, Al Sani ve Burns'ün yaptığı görüşmenin öncekilere göre daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Söz konusu görüşmelerin ne kadar süreceği veya şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara"yı da kapsayan esir takası mutabakatına varılmıştı. 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün süren "insani ara" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 83 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerinin Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına rağmen 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardında Tel Aviv yönetimi üzerinde Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varması konusunda baskılar artmıştı.

Gazze'de Hamas'ın elinde 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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