İsrail ve Hamas Ateşkes Sağladı

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RABAT, 16 Ocak (Xinhua) -- Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Filistinlileri desteklemek için toplanan insanlar, 15 Ocak 2025.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Sani çarşamba günü yaptığı açıklamada, Katar, Mısır ve ABD'nin yoğun arabuluculuğunun ardından İsrail ile Hamas'ın Gazze'de rehine karşılığı ateşkes anlaşması konusunda mutabakata vardığını duyurdu. (Fotoğraf: Huo Jing/Xinhua)