İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı

İsrail ve Hamas Kahire\'de ateşkes görüşmelerine başladı

İsrail heyeti Kahire'ye giderken, Hamas görüşmelere doğrudan katılmadı ancak sonucu dinlemek üzere bir ekip gönderdi. İsrail-Hizbullah arasındaki misilleme saldırılarının görüşmelere etkisi belirsiz.

25.08.2024 18:23
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(ANKARA) - İsrail heyetinin, Gazze'deki ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gittiği belirtilirken; Hamas'ın görüşmelere doğrudan katılmadığı ancak görüşmelerin sonucunu dinlemek üzere Kahire'ye bir ekip gönderdiği bildirildi. İsrail- Hizbullah arasında bugün yaşanan misilleme saldırılarının ise görüşmelere nasıl yansıyacağı belirsiz.

İsrail ile Hizbullah arasında gerçekleştirilen misilleme saldırıları; ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerindeki çıkmaza son vermek amacıyla planlanan Kahire'deki görüşmelerin yapılacağı gün yaşandı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrailli bir müzakere ekibi, ABD'nin CIA Direktörü William Burns liderliğindeki üst düzey bir heyet, Gazze rehine ve ateşkes görüşmelerine katılmak üzere bugün öğleden sonra Kahire'ye gitti. İsrailli ve Mısırlı yetkililer de bahsi geçen hassas konuları görüşmek üzere İsrailli müzakere heyetinin Kahire'ye ulaştığını söyledi.

Hamas, görüşmelerin sonucunu dinlemek için bir ekip gönderdi

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet el-Rişk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Hamas'ın görüşmelere doğrudan katılmadığını ancak cumartesi günü görüşmelerin sonucunu dinlemek üzere Kahire'ye bir ekip gönderdiğini belirtti.

İsrail- Hizbullah gerginliğinin, görüşmeleri nasıl etkileyeceği belirsiz

Görüşmelere, CIA Direktörü William J. Burns'ün yanı sıra Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani de katılacağı bildirildi.

İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, Hizbullah'ın İsrail ile 8 Ekim'de başlayan mevcut çatışmasından bu yana bugün yaşanan Lübnan sınırındaki gerginliğin en üst zirveye tırmanışının ateşkes görüşmelerini nasıl etkileyeceği belirsiz.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı - Son Dakika

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