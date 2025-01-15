İsrail ve Hamas\'tan Ateşkes Anlaşması

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(ANKARA) - İsrail ve Hamas tarafından ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerine katılan temsilciler Gazze'de bir ateşkes anlaşması üzerine uzlaştı. ABD'nin gelecek hafta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden bir rehine anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Üst düzey iki İsrailli yetkilinin ABD medyasına verdiği bilgilere göre, İsrail ve Hamas tarafından ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerine katılan temsilciler Gazze'de bir ateşkes anlaşması üzerine uzlaştı. Ancak ateşkesin başlangıç tarihi belirsiz. Anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından da resmi olarak onaylanması beklenirken, çözülmesi gereken kimi teknik detaylar bulunduğu, İsrail güçlerinin kontrolünde olan Mısır-Gazze sınırındaki bölgenin durumu üzerine son pazarlıkların yapıldığını belirtti.

ABD'nin gelecek hafta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden bir rehine anlaşmasına varıldığını duyurdu ve İsrailli rehineler için "Kısa bir süre içinde serbest bırakılacaklar" ifadelerini kullandı. Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninden önce Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaması halinde ciddi yaptırımlar uygulayacağını söylemişti. ABD medyasına konuşan bazı yetkililer bunun müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olduğu görüşünde.

Eğer uygulanabilirse, ateşkes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını sağlamanın yanı sıra Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin ve İsrail'de tutuklu Filistinli mahkümların serbest bırakılmasının yolunu açacak. BM verilerine göre 45 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bölgede yıkıcı etkilere yol açan savaşın bitmesini sağlayacak ateşkesin kesinleşmesi ile ilgili ne İsrail ne de Hamas henüz kamuoyuna bir açıklamada bulunmadı. Ancak Hamas dün yaptığı bir açıklamada, müzakerelerin "son aşamaya" geldiğini ifade etmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise akşam saatlerinde yurt dışı seyahatinden erken döndüğünü ve rehinelerle ilgili kabine toplantısına katılacağını duyurmuştu.