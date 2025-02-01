İsrail ve Hamas'tan Dördüncü Rehine Takası

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(ANKARA) - İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki rehine takasında İsrailli Yarden Bibas ve Ofer Kalderon, Han Yunus'ta Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında dördüncü rehine takası bugün yapılıyor. İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre; İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Keith Siegel, Yarden Bibas ve Ofer Kalderon'un Gazze Şeridi'nde yerel saatle sabah 08: 30'da takasa hazırlanmaya başladı. Haberde, eş zamanlı olarak İsrail Cezaevi Servisi'nin de 183 Filistinli esiri serbest bırakmaya hazırlandığı kaydedildi.

İsrailli rehineler Kalderon ve Bibas, Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim edildi. IDF, iki rehinenin teslim alındığını doğrulayarak, "Geri dönen iki rehineye, İsrail topraklarına dönüşlerinde IDF ve İsrail Güvenlik Ajansı (ISA) eşlik ediyor ve İsrail'e ulaştıklarında ilk tıbbi değerlendirmeden geçecekler. IDF komutanları ve askerleri İsrail'e dönen rehineleri selamlıyor ve kucaklıyor. IDF yakın gelecekte bir rehineyi daha teslim almaya hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.