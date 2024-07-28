İsrail ve Hizbullah Arasında Çatışma Uyarısı

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesini hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği roket saldırısının ardından "İsrail ile Hizbullah arasında bölgeyi felakete sürükleyebilecek daha geniş bir çatışmanın ateşlenebileceği" konusunda uyarıda bulundu.

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro ile BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, kurbanların arasında çocukların da olduğu Mecdel Şems saldırısı kınandı; "sivillerin her daim korunması gerektiği" vurgulandı.

Taraflara azami şekilde itidalli olmaları, yoğun ve sürekli şekilde gerçekleşen çatışmalara son vermeleri çağrısı yapılan açıklamada, aksi halde "tüm bölgeyi felakete sürükleyecek; daha geniş bir çatışmanın ateşleneceği" uyarısında bulunuldu

UNIFIL ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü'nün Lübnan ve İsrail ile temas halinde olduğu aktarıldı.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, dünkü açıklamasında İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems'teki saldırının ardından İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilimi düşürmek için taraflarla temas halinde olduklarını söylemişti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Füzenin "Demir Kubbe"den ateşlendiği iddiası

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.