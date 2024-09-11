İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yapıları vurduğunu duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef aldığını açıkladı. Çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

11.09.2024 03:46
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yapıları vurduğunu duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusunun X platformundan yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) talimatlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Coya bölgesinde "Hizbullah"a ait bir silah üretim tesisine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Nebatiyye, Mansuri ve Kefr Kella bölgelerinde örgütün komuta merkezi ve askeri binalarına da hava saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine Lübnan'dan gönderilen birkaç insansız hava aracının sızdığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, bunların bazılarına karşı konulduğu, geri kalanların ise Kibbutz Amiad Yerleşim Yeri yakınındaki bölgede herhangi bir yaralanmaya yol açmadan düştüğü ifade edildi.

Hizbullah ise İsrail'in Kuzey Kolordusu'nun yedek karargahını, Celile Tümeni yedek üssünü ve Amiad'daki lojistik depolarını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevzinin uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu kaydedilen açıklamada ayrıca bölgedeki bir sahada İsrail'in casusluk ekipmanlarının uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu dile getirildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda 434 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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