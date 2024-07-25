İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında karşılıklı saldırılar ve çatışmalar sürüyor. Hizbullah, İsrail ordusunun sınır bölgesindeki askeri hedeflerine yönelik 5 saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine ağır topçu atışları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdi.

25.07.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında karşılıklı saldırılar ve çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sınır bölgesindeki askeri hedeflerine yönelik 5 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail güçlerinin konuşlandığı Ştula ve Manara yasa dışı yerleşim birimindeki binaların füzeyle, Hanita Askeri Üssü'nün topçu atışıyla ve Birket er-Rişa Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'e ait F-16 tipi savaş uçağının Lübnan hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle hava savunma sistemlerinden füzelerin ateşlendiğini, uçağın hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ağır topçu atışlarıyla Aytarun beldesi ve çevresini vurdu. Saldırının ardından bölgedeki tarım arazilerinde yangın çıktı.

Başka bir haberde İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Kefr Şuba beldesindeki bazı bölgelere füze fırlattığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement