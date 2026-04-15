İsrail ve Hizbullah'tan Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor

15.04.2026 10:48
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları gerçekleştirirken, Hizbullah karşılık olarak İsrail'i roketle vuruyor.

İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda bölgeyi hava saldırılarıyla hedef alırken karadan işgali genişletme teşebbüsünü de sürdürdü.

Karadan Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna mukavemet eden Hizbullah ise sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyini hedef alan ve art arda fırlatılan roketlerle karşılık verdi.

İsrail saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Kadmus, Mahmudiye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa bölgelerini hedef alırken, Kadmus, Ensariyye ve Cibaa beldelerine düzenlenen saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Beyrut-Sayda otoyolunda da 2 araca hava saldırısı gerçekleştirdi; saldırıda ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, karadan işgali genişletme girişiminin yoğunlaştığı, Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta stratejik ve sembolik öneme sahip Bint Cubeyl ilçesine topçu atışları düzenledi.

Bint Cubeyl'de dün 3'ü ağır 10 askerinin yaralandığını, ayrıca Lübnan'ın güneyinde yarbay rütbesinde bir komutanın ağır yaralandığını duyuran İsrail ordusu, gece Hanin beldesindeki evleri de havaya uçurdu.

Hizbullah 40 roketle karşılık verdi

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yoğun saldırıları sürerken Hizbullah da İsrail'in kuzeyine ateşlediği 40 roketle karşılık verdi.

İsrail basınının aktardığına göre, Hizbullah'ın sabah saatlerinde kısa süre içinde art arda ateşlediği yaklaşık 40 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sık sık sirenler çaldı.

Roketlerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından engellendi, bir kısmı da açık alanlara düştü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roketler nedeniyle 1 kişinin hafif yaralandığını ve hastaneye nakledildiğini aktardı.

Washington'daki görüşmelerde müzakerelere başlama kararı

ABD'nin başkenti Washington'da dün İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama kararı çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katıldı.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmenin verimli geçtiği bertildi.

Rubio, görüşmeden önce yaptığı kısa açıklamada, iki ülke arasındaki sorunların bir anda çözülmeyeceğini ancak bu görüşmenin son derece önemli olduğunu ifade ederek "Bu, tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya ve buradaki fırsata getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var." demişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
