İsrail ve İngiltere, ABD'nin İran Saldırısını Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyı görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına ilişkin son gelişmelerin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları ile Gazze Şeridi'ndeki esirlerin durumunun ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıyı takdir ettiğini belirten Saar, Washington'un "özgür dünyanın lideri olarak hareket ettiğini" öne sürdü.

Saar, Lammy ile görüşmesinde uluslararası toplumu, "İran'ı tutumunu değiştirmeye zorlaması" için harekete geçmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gün içinde telefon görüşmesi gerçekleştiren Lammy, ülkesinin ABD saldırısında herhangi bir rolü veya işbirliği olduğunu reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.