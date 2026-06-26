İsrail ve İran'dan Karşılıklı Tehditler - Son Dakika
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İsrail ve İran'dan Karşılıklı Tehditler

26.06.2026 15:58
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İsrail Bakanı Katz, İranlı Kaani'nin Lübnan'dan çekilme çağrısına sert tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri yönündeki mesajına tehditle yanıt verdi.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı İbranice ve Farsça paylaşımlarda, Kaani hakkında daha önce sosyal medyada yayılan bir takım iddialara işaret ederek "Görünüşe göre işbirlikçi imajı, bu gülünç tehditler yığınına kıyasla ona çok daha fazla yakışıyordu." ifadesini kullandı.

"Eğer İran İsrail'e saldırırsa, bu şimdiye kadarki en büyük hatası olacak." tehdidinde bulunan Katz, böyle bir durumda hiçbir şeyin kendilerini durduramayacağını ileri sürdü.

Kaani, İsrail'in Lübnan topraklarından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini aksi takdirde çıkarılacaklarını dile getirmişti.

İsrail'in Lübnan'ın tamamını terk etmesi gerektiğini vurgulayan Kaani, "Bu topraklar işgalcilerin oyun alanı değil, direniş ve azim alanıdır. Siyonistler bugün kendi özgür iradeleriyle geri çekilmezlerse, yarın aşağılanma ve çaresizce yenilgi içinde kaçmak zorunda kalacaklardır." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuş daha sonra uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde saldırıları devam etmişti.

Bu süreçte ABD arabuluculuğunda Washington'da İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken, müzakerelerin bu hafta gerçekleştirilen son turunda, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında "Lübnan'da ateşkes" vurgusu yapılması Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuş, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu. Müzakerelerde Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve İran'dan Karşılıklı Tehditler - Son Dakika

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