İsrail ve Lübnan'da Ateşkes İhlalleri

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İSRAİL-LÜBNAN SINIRI, 6 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan ile olan kuzey sınırı boyunca devriye gezen İsrail askerleri, 5 Aralık 2024.

İsrail ile Lübnanlı silahlı grup Hizbullah arasında yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Ateşkese rağmen, her iki tarafın da ateşkes ihlalleri konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunması, anlaşmanın kalıcılığına dair endişeleri artırıyor. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI Xinhua aracılığıyla)