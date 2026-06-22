İsrail ve Lübnan Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan Görüşmeleri Başlıyor

22.06.2026 11:58
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İsrail, ABD'nin aracılığıyla Lübnan ordusuna bazı bölgelerin kontrolünü devretmeyi tartışacak.

İsrail basını, bu hafta Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında ABD arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde, İsrail ordusunu işgal ettiği bazı "pilot" bölgelerden çekilerek buralarda kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin ele alınacağını aktardı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) bir kaynak, 2 Mart tarihinden bu yana ilk kez 21 Haziran Pazar günü Lübnan'da İsrail ve Hizbullah'ın birbirine saldırısının kaydedilmediğini söyledi.

İsrailli bir kaynak ise Tel Aviv ve Beyrut yönetimlerinin bu hafta, Lübnan'ın kontrolü altında olacak "pilot bölgeler" konusunda müzakere edeceklerini ve bunun, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilmesini gerektireceğini belirtti.

Lübnan ordusunun kontrolü ele alması planlanan bölgelerin bazılarının İsrail işgali altında olmadığına ve dolayısıyla İsrail ordusunun buralardan çekilmesine gerek olmadığını belirten İsrailli kaynak, Lübnan ordusunun İsrail'in çekileceği bölgelerde ABD denetimi altında faaliyet göstereceğini savundu.

Haberde, görüşmelerin ABD arabuluculuğunda 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da büyükelçi ve askeri düzeyde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'da yeni ateşkes ve karşılıklı saldırıların durmasının ardından ülkenin kuzeyindeki tüm kısıtlamaları kaldırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı, işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yeni Zelandalı mevkidaşı Winston Peters ile Lübnan konusunu telefonda görüştü.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters'ı İsrail'e davet ettiğini kaydetti.

Peters'a "İsrail'in, Hizbullah tarafından ihlal edilmediği sürece Lübnan'daki ateşkesi saygı göstereceğini" söylediğini aktaran Saar, Lübnan'da toprak hırsları olmadığını, ancak işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika

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