İsrail ve Lübnan Karşılıklı Saldırılarda Bulundu

15.04.2026 11:26
İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sonrası karşılıklı saldırılarda ölümler yaşandı.

(ANKARA) - İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan diplomatik temasların ardından karşılıklı saldırılar düzenlendi. İsrail, Hizbullah'ın Kuzey İsrail'e yaklaşık 30 roket attığını bildirirken; Lübnan tarafı İsrail'in güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından bu sabah erken saatlerde Kuzey İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldığı bildirildi. Hizbullah'ın İsrail'e ve İsrail birliklerine en az 24 saldırı düzenlediğini açıkladığı aktarıldı.

Lübnan'ın resmi haber ajansı ise İsrail'in güney Lübnan'a yönelik "şafak baskınları" düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda, Cbaa'da bir aileden dört kişinin, Ansariye'de ise beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Beyrut'u güney şehirlerine bağlayan Ciyyeh otoyolunda seyir halindeki bir aracın da hedef alındığı kaydedildi.

Ajansın haberinde, Lübnan hükümetinin dün Washington'da İsrail ile 30 yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerde çatışmaların sona erdirilmesinin amaçlandığı, görüşmelere Hizbullah'ın dahil edilmediği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
