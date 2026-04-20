İsrail ve Lübnan Yeniden Bir Araya Geliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve Lübnan büyükelçileri, 14 Nisan'daki ilk görüşmenin ardından Washington'da tekrar buluşacak.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, 14 Nisan'da ABD arabuluculuğunda yapılan ilk görüşmenin ardından tarafların bir kez daha bir araya geleceği kaydedildi.

Haberde, ABD'nin başkenti Washington'da önümüzdeki perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin başkaca detay paylaşılmadı.

Öte yandan adını açıklamak istemeyen Lübnanlı üst düzey yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Washington'daki toplantının perşembe günü düzenleneceğini doğrulayarak, resmi detayların daha sonra açıklanacağını bildirdi.

Washington'daki görüşmelerde müzakerelere başlama kararı

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde, taraflar doğrudan müzakerelere belirli bir zaman ve mekanda başlama konusunda mutabık kalmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad katılmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen müzakerelerin verimli geçtiği belirtilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:06:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.