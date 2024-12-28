İsrail ve Suriye'den Gerilim Açıklamaları - Son Dakika
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İsrail ve Suriye'den Gerilim Açıklamaları

İsrail Dışişleri Bakanı, Suriye rejimini 'çete' olarak nitelendirirken, Şam'ın yeni Valisi ise İsrail'le sorun olmadığını söyledi.

28.12.2024 14:08
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(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, " Suriye'deki gerçeklik istikrara kavuşmuş değil... Şam'daki rejim aslında bir çete-meşru bir hükümet değil" dedi. Şam'ın yeni Valisi Mahir Mervan ise "İsrail ile bir sorunumuz yok, belki korktukları için Suriye'yi biraz bombalamışlardır" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail merkezli Jerusalem Post'a verdiği bir röportajda İsrail'in dış politikasına yönelik açıklamalarda bulundu. Sa'ar, "Suriye'deki gerçeklik istikrara kavuşmuş değil... Şam'daki rejim aslında bir çete - meşru bir hükümet değil. İdlib gibi diğer bölgeler ise aşırı ideolojilere sahip İslamcı gruplar tarafından kontrol ediliyor" dedi. Sa'ar, Suriye'deki yönetimin Batılı ülkeler tarafından hızlıca kabul edilmesini eleştirdi.

İsrail'in 8 Aralık'tan sonra Suriye topraklarına girmesiyle ilgili konuşan Sa'ar şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum tampon bölgelere girmemizin arkasındaki mantığı anlayabilir ama anlamak onaylamak anlamına gelmez. 7 Ekim'den sonra tedbirler almak elzemdi... Kabineye üç seçenek sunuldu: Birincisi, hiçbir şey yapmamak, ikincisi, bölgenin kontrolünü sağlayan stratejik bölgeleri ele geçirmek ya da üçüncü seçenek: Suriye 12 ila 15 kilometre füze hattına kadar zapt etmek... Bu önlem sınırlı ve geçicidir. 'Geçici' ifadesinin ne kadar süreceği sorulduğunda, 'durumun istikrara kavuştuğunu görene kadar' cevabını veriyorum. Ancak Suriye'deki durum gerçekten de istikrara kavuşmuş değil.. Bir çete Şam'ın kontrolünü ele geçirmiş bir diğeri de İdlib'i yönetiyor, bu istikrar anlamına gelmiyor."

Şam'ın yeni Valisi: İsrail'le bir sorunumuz yok, korktukları için Suriye'yi biraz bombalamış olabilirler

Şam'ın yeni Valisi Mahir Mervan ise dün yaptığı bir konuşmada, "İsrail ile bir sorunumuz yok, belki korktukları için Suriye'yi biraz bombalamışlardır" ifadelerini kullanmıştı. Geçiş hükümetinde resmi bir görevi bulunmasa da Şam'ın kontrolünü ele geçiren grupların başında gelen HTŞ'nin lideri olması nedeniyle Suriye'nin yeni yönetiminde belirleyici bir role sahip olan Ahmed Eş- Şara (Muhammed el-Colani) adına konuştuğunu söyleyen Mervan, "İsrail ya da başka bir ülkenin güvenliğini tehdit edecek hiçbir şeye karışmak istemiyoruz" dedi. Şam Valisi, ABD'ye Suriye'nin yeni yönetimi ve İsrail arasında daha iyi ilişkiler kurulmasını kolaylaştırma çağrısında bulundu. Mervan'ın Gazze veya Filistinlilerden hiç bahsetmemesi sosyal medyada tepkilere yol açtı. Daha önce benzer açıklamalar Şara tarafından da yapılmıştı.

Kaynak: ANKA

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