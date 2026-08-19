İsrail ve Yunanistan Askeri İşbirliği Görüşmeleri

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis ile görüşerek askeri işbirliğini ele aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zamir ile Houpis İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya geldi.

Ziyaretin iki ülke arasındaki "mevcut askeri ilişkilerin stratejik önemi ve değerini vurguladığı, ayrıca iki ülke arasında uzun vadeli işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunduğu" ifade edildi.