İsrail, Yanun Okulunu Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Yanun Okulunu Yıktı

10.07.2026 00:28
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İsrailli işgalciler, Nablus'taki Yanun köyündeki okulu yıkarak Filistinli çocukların eğitimini hedef aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 8 ay önce bölge sakinlerinin zorla yerinden edildiği Yanun köyündeki okulu yıktıkları belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailli işgalciler 8 ay önce halkını göçe zorladıkları Yanun köyüne saldırdı.

İsrailli işgalciler Yanun köyünde 15 öğrenciye eğitim hizmeti veren ilkokulu yıktı.

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yerleşimcilerin Yanun köyündeki okulu yıkmaları, Filistinli çocuklara yönelik işlenen suçlara bir yenisi olarak eklenmiştir." denildi.

Filistinli çocuklara eğitim imkanı sağlayan okulu yıkma eyleminin uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası anlaşmalara karşı işlenmiş bir ihlal olduğu vurgulanan açıklamada, "Yanun Okulunda, 6. sınıfa kadar 15 öğrenciye eğitim hizmeti veriliyordu." ifadeleri yer aldı.

Yıkımın Filistin halkının eğitim sistemini hedef alan sistematik bir saldırı olduğu, İsrail'in bu eylemlerle Filistinli çocukları en temel hakları olan eğitimden mahrum bırakmayı hedeflediğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun yanı sıra uluslararası insan hakları kuruluşlarının Filistin halkının eğitim haklarını korumak için harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

Filistin makamlarının verilerine göre, Batı Şeria'da 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

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