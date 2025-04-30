İsrail, yaralı Dürzi vatandaşlarını tedavi için kabul etti

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi gruplarla Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda yaralanan 3 Dürzi tedavi için İsrail'e getirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Dürzi toplumundan 3 Suriye vatandaşının tedavi için İsrail'e getirildiğini kaydetti.

Söz konusu kişilerin tedavi için Suriye'den tahliye edildiğini belirten Adraee, yaralıların İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bir tıp merkezine nakledildiğini aktardı.

Adraee, İsrail ordusunun bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olduğunu öne sürdü.

Olayların fitilini ateşleyen provokasyon

Sosyal medya hesaplarında dün paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı Suriye'de büyük tepki çekti.

Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde dün gösteriler düzenlenirken Ceramane Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Bugün de devam eden çatışmalarda şu ana kadar 13 Suriye güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Sahnaya'daki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, söz konusu gruba hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.